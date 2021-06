Klimafreundlicher Wettbewerb für den Kreis Kleve : Die Stadtradler stehen in den Startlöchern

Der Pocketplaner soll Orientierung beim Radfahren bieten. Vorgestellt wird er hier von Claudia Dirks (Mitte) sowie Irina Tönnißen (links) und Kira Geerts von der Kreis-WfG. Dirks ist in diesem Jahr auch Stadtradel-Star. Stolze 3000 Kilometer legt sie in jedem Jahr mit dem Fahrrad zurück. Foto: MVO

KREIS KLEVE Ab Montag treten mehr als 4000 Teilnehmer im Kreis Kleve wieder in die Pedale. Auch Kurzentschlossene können sich noch zum Stadtradeln anmelden. Einen Pocketplaner gibt es kostenfrei bei vielen Bäckereien.

Ein Blick auf die Namen der Teams zeigt: Die Konkurrenz ist beim diesjährigen Stadtradeln im Kreis Kleve bereit. Neben Unternehmen und Kommunen, Schulen, Verbänden und Vereinen haben sich auch wieder Privatgruppen am Niederrhein zusammengetan, um gemeinsam in die Pedale zu treten. Da trifft das „Team Stiftung Wadentest“ auf „Das herrenlose Damenfahrrad“ – und auch „Die Stahlwaden“ scheinen zu allem entschlossen. Spaß ist, wenn man trotzdem fietst. Auch die Rheinische Post im Kreis Kleve ist dieses Jahr erstmals mit einem kleinen Team vertreten.

Während der dreiwöchigen Aktion findet auch jeweils ein kreisweiter Wochen-Wettbewerb statt: Vom 21. bis 27. Juni gibt es die „Challenge der Vereine“: Welcher Verein schafft in dieser Woche kreisweit die meisten Radkilometer pro Kopf? Vom 28. Juni bis 4. Juli gewinnt bei der „Challenge Gesundheitswesen“ der aktivste Radler mit den meisten Kilometern in dieser Woche. Und vom 5. bis 11. Juli werden in der „Challenge Fotowettbewerb“ kreative Schnappschüsse rund ums Stadtradeln gesucht. Den jeweiligen Siegern winken kleine Preise. Weitere Informationen soll es auch kurzfristig auf der Stadtradeln-Internetseite geben.

Ergänzt wird die Übersicht mit Informationen über die Funktion des Knotenpunktsystems, zu Lenkerkarten, zu Ladestationen für E-Bike-Fahrer, zu Fähren und über die Möglichkeit, das Verleihsystem der grünen Niederrheinräder zu nutzen. „Für die Fahrrad-Begeisterten im Kreis Kleve wird es nun noch einfacher, das Knotenpunktsystem zu nutzen und sich zu orientieren“ heißt es von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Damit dürfte der Pocketplaner also nicht nur für die Stadtradler interessant sein. Die Knotenpunktkarten sind ab sofort kostenfrei in vielen Bäckereifilialen im Kreis Kleve, bei allen Städten und Gemeinden und bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve erhältlich.

Wer es wirklich wissen will, kann sich übrigens als Stadtradeln-Star melden. Die Sonderkategorie bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn die Stars dürfen 21 Tage am Stück kein Auto von innen sehen. Aber ganz gleich, ob es nun so ernst nimmt oder nicht. ob man nun mit Pocketplaner fährt oder ohne: Auch in diesem Jahr gilt das olympische Motto „Dabei sein ist alles“.