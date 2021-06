REES : Politik beschließt eine Outdoor-Fitness-Anlage

REES Am Westring sollen ein Geräteparcours und eine Laufstrecke entstehen. Auf einer 1000 Quadratmeter großen Fläche sollen die Geräte stehen, die jedermann nutzen kann.

Corona hat es deutlich gemacht: Sport an der frischen Luft ist keine schlechte Sache, wenn Vereine oder Fitnessstudios ihre Trainingshallen geschlossen lassen müssen. Aber auch ohne die Pandemie erfreuen sich unverbindliche Fitness-Angebote unter freiem Himmel großer Beliebtheit. In Elten gibt es am Barfußpfad Geräte, mit denen man sich körperlich in Schuss halten, ebenso im Xantener Kurpark. Und jetzt wird auch Rees eine solche Anlage entstehen. Denn dafür entschied sich nun der Ausschuss für Umwelt, Planung Bau und Vergabe ohne Gegenstimme.