Probat-Geschäftsführer : Wim Abbing im Vorstand von US-Handelsverband NCA

Emmerich Wim Abbing, geschäftsführender Gesellschafter von Probat ist neues Mitglied im Vorstand der National Coffee Association of USA. Der Handelsverband vertritt alle Segmente der US-Kaffeeindustrie.

Erst im vergangenen Jahr ist Probat, Inc. von Vernon Hills, Illinois, in das nur wenige Meilen weiter südlich gelegene Lincolnshire Corporate Center umgezogen, um seine technologischen Ressourcen und die marktführende Serviceorganisation weiter auszubauen. Dieser neue Standort bietet auch die Infrastruktur, um die Produktionspräsenz der Probat- und Burns-Produktlinien in den USA zu erweitern. Insbesondere die Marke Burns erfährt derzeit eine starke Nachfrage, nachdem sie in den letzten Jahren erfolgreich revitalisiert wurde. Ursprünglich 1864 gegründet, ist die Marke nicht nur für ihre äußerst flexible und robuste Rösttechnik bekannt, sondern auch ein Begriff für jeden, der sich mit der US-Kaffeegeschichte auskennt.