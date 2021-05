Dechant-Sprünken-Straße : Paketbote findet verletzte Frau auf der Straße

Emmerich Am Mittwoch hat sich auf der Dechant-Sprünken-Straße vermutlich ein Unfall ereignet, bei dem eine 68-Jährige verletzt wurde. Was dort passierte, weiß die Emmericherin nicht.

(bal) Eine verletzte Frau gibt der Polizei in Emmerich Rätsel auf: Wie sie am Freitag berichtet, geht es um einen Vorfall, der sich am Mittwoch um die Mittagszeit abspielte. Zwischen 11.30 und 12 Uhr fand der Fahrer eines Lieferdienstes eine verletzte 68 Jahre alte Emmericherin, die mitten auf der Fahrbahn der Dechant-Sprünken-Straße lag. Zuvor war die Frau offenbar mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Der Paketbote informierte sofort Anwohner, die den Rettungsdienst herbeiriefen. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht, wo sie zur weiteren Beobachtung erst einmal bleiben musste. Was auf der Dechant-Sprünken-Straße geschehen war – daran konnte sie sich nicht erinnern und keine Angaben machen.