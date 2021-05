Kostenpflichtiger Inhalt: Verwirrspiel um Click & Meet : Geschäfte im Kreis Kleve dürfen doch ab Donnerstag öffnen

Versprechen in der Klever Fußgängerzone: Bald wieder für die Kunden da – auch mit persönlicher Beratung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Am Dienstag war der Kreis noch davon ausgegangen, dass die Geschäfte ab Freitag wieder öffnen dürfen. Am späten Abend kam dann aber die Anweisung aus Düsseldorf: Ab Donnerstag dürfen Geschäfte im Kreis Kleve wieder für „Click and Meet“ öffnen.