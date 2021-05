Insolvente Greensill Bank : 17 Städte machen gemeinsame Sache

EMMERICH Die Stadt Emmerich und 16 weitere Kommunen schicken Kanzleien aus Hannover und Berlin ins Rennen um die Greensill-Millionen. Erklärtes Ziel ist es, fast 145 Millionen Euro aus der Insolvenzmasse zurückzuerhalten. Für Emmerich geht es um 6 Millionen Euro.

(RP) Nach einigen Wochen des Sortierens und Sondierens steht fest, dass sich von zunächst 26 gestarteten am Ende 17 kommunale Gebietskörperschaften aus dem ganzen Bundesgebiet, zu denen auch die Stadt Emmerich zählt, nun fest dazu entschieden haben, ihre rechtlichen Interessen im laufenden Insolvenzverfahren der Greensill-Bank AG gemeinsam vertreten zu lassen. Erklärtes Ziel ist es, die dort angelegten Gelder in Höhe von insgesamt fast 145 Millionen Euro möglichst vollständig aus der Insolvenzmasse wieder zurückzuerhalten. Für die Stadt Emmerich geht es dabei um 6 Millionen Euro.

Der Interessengemeinschaft gehören neben Emmerich, Monheim, dem Landkreis Eichsfeld und der Verbandsgemeinde Diez unter anderem noch folgende Städte und Gemeinden an: Brotterode-Trusetal, Denkendorf, Garbsen, Hanau, Marsberg, Nordenham, Osnabrück, Pöcking, Puchheim, Schwalbach am Taunus, Wahlstedt sowie Wiesbaden.

Entschädigungen Privatkunden des Instituts wurden zwischenzeitlich bereits durch den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken in einer Größenordnung von aktuell rund 2,7 Milliarden Euro entschädigt. Kommunen zählen nicht dazu. Sie müssen ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Die Stadt Emmerich hatte insgesamt rund 6 Millionen Euro an liquiden Mitteln bei der Privatbank in Bremen kurzfristig angelegt, um keine Negativzinsen zahlen zu müssen.

Zusammen mit der Stadt Monheim, die mit einer Anlagesumme von 38 Millionen Euro als eine der Hauptbetroffenen der Bankeninsolvenz im Feld der kommunalen Interessengemeinschaft rangiert und die Mitte März einen interkommunalen Abstimmungsprozess zum gemeinsamen Vorgehen angestoßen hatte, haben sich Emmerich und die weiteren 16 betroffene Gebietskörperschaften dazu entschlossen, die „Eckert Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft“ in Hannover in Kooperation mit der Rechtsanwaltskanzlei „Dentons Europe LLP“ in Berlin zu mandatieren, ihre rechtlichen Interessen im laufenden Insolvenzverfahren und den anstehenden Gläubigerversammlungen zu vertreten. Daneben geht es weiter auch darum, den Rechtsrahmen aller denkbaren Schadensersatzansprüche eingehend zu prüfen. Hier ist vor allem auch an eine etwaige Haftung von Maklern und Vermittlern zu denken, die bei den Anlagegeschäften für die verschiedenen Gebietskörperschaften tätig geworden sind.