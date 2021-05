Im DFL-Magazin : Allofs mahnt schnelle Verbesserung von Fortunas Finanzlage an

Düsseldorf Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs hat in einem Gespräch mit dem Magazin der Deutschen Fußball-Liga eine Besorgnis ausgedrückt: Der Abstand zu den Großen der Branche könne schnell noch größer werden. Er will Sponsoren mit Visionen überzeugen.

Die größere Wahrnehmung des Vereins in der Fußballwelt außerhalb von Düsseldorf ist in jedem Fall schon seit einer ganzen Weile spürbar. Fernsehsender wie zum Beispiel Sky stellen Allofs gern vor ihre Kameras, er ist allseits ein gefragter Interviewpartner. In seiner aktuellen Ausgabe widmet sich nun auch das Magazin der Deutschen Fußball Liga mal wieder der Fortuna – natürlich in Form eines Gesprächs mit Klaus Allofs.

Der Vorstand Fußball, Entwicklung und Kommunikation, so sein offizieller Titel, gibt sich darin so, wie er sich in seinen ersten Monaten in Düsseldorf immer wieder präsentiert hat: unaufgeregt, gemäßigt, überlegt. Doch er spricht auch ganz klar an, dass er Fortuna unter einem gewissen Zeitdruck sieht, was die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Vereins angeht. „Vom Finanziellen und von der Infrastruktur her sind wir kein natürlicher Erstligist“, betont er. „Mit den aktuellen Voraussetzungen werden wir uns schwertun, dauerhaft in der Bundesliga dabei zu sein. Das heißt, dass wir die wirtschaftlichen Grundlagen nach und nach verbessern müssen. Und das sollten wir schnell schaffen, weil der Abstand sonst von Jahr zu Jahr größer wird.“