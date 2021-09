Bei Wendemanöver auf der L7 : Motorradfahrer (66) bei Unfall schwer verletzt

Der schwer verletzte Motorradfahrer musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rees Am Sonntag kam es in Rees auf der L7 in Höhe der Einmündung Emmericher Straße bei einem Wendemanöver eines Autofahrers zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Wie die Polizei berichtet, war gegen 16 Uhr ein 67 jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Pkw auf der L7 in Fahrrichtung Haldern unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Emmericher Straße wollte er sein Fahrzeug wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 66 jährigen Motorradfahrer aus Rheurdt, der hinter dem Duisburger fuhr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.