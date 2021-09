Unfall in Kaldenkirchen : Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Unfall in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Alleinunfall mit einem Pedelec in Kaldenkirchen: Bei einem Wendemanöver auf der Grenzwaldstraße stürzte der 82-jährige Fahrer und verletzte sich schwer.

Bei einem Sturz am Donnerstag an der Grenzwaldstraße verletzte sich ein Pedelecfahrer schwer. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Dem 82-jährigen Pedelecfahrer aus Brüggen passierte der Sturz bei einem Wendemanöver auf der Grenzwaldstraße in Kaldenkirchen.