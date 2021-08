Emmerich : Kein Personal im Rathaus - Stau bei Bauanträgen

Genehmigt muss warten: Bis Mitte Oktober wird wohl kein Bürger im Bauordnungsamt jemanden sprechen können. Foto: Krebs Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Emmerich Im Bauordnungsamt der Stadtverwaltung arbeiten normalerweise fünf Personen. Doch vier sind ausgefallen. Wer bauen oder umbauen will, muss mit einer langen Wartezeit rechnen.

Das ist keine gute Nachricht für Bauherren: Wer in Emmerich ein Haus bauen oder umbauen möchte, muss davon ausgehen, dass sich sein Vorhaben um mehrere Wochen verzögert.

Den Grund teilte die Stadtverwaltung bereits in der vergangenen Wochen mit: Es fehlt das Personal.

Albert Jansen möchte wissen, wie es jetzt weitergeht. Foto: Monika Hartjes/Monika Harjtes

Info Nicht anrufen, sondern eine Mail schicken In Zeiten von Personalknappheit muss Arbeitszeit genau geplant werden. Die Stadtverwaltung bittet darum, dass allgemeine Anfragen zu Bauanträgen oder Bauprojekten per Mail an bauverwaltung@stadt-emmerich.de gestellt werden.

Auf Nachfrage konkretisierte Stadtsprecher Tim Terhorst die Sache noch einmal.

Im Emmericher Rathaus gibt es einen Bereich, der für die Bauordnung zuständig ist. Das sind die Leute, die sich der Bauanträge annehmen und diese genehmigen. Fünf technische Mitarbeiter arbeiten dort. Bislang jedenfalls. Denn eine Mitarbeiterin hat gekündigt und in einer anderen Kommunen einen Job angenommen. Ein Mitarbeiter ist in Elternzeit gegangen. Zwei weitere Mitarbeiter sind längerfristig erkrankt.

So kommt es, dass derzeit nicht fünf Mitarbeiter Bauanträge annehmen und bearbeiten, sondern nur einer. Aushilfsweise hat die Stadtverwaltung eine Mitarbeiterin mit technischem Vorwissen aus einem anderen Bereich stundenweise in die Bauordnung versetzt.

Doch das ändert nichts daran, dass es für die Bürger lange dauern kann, bis sie mit dem Hausbau oder Umbau beginnen können. Einen Zeitraum konnte Tim Terhorst nicht nennen. „Wir können im Augenblick sicherstellen, dass die Anträge angenommen und auf Vollständigkeit hin überprüft werden. Die inhaltliche Prüfung allerdings dauert länger“, sagt er.

Für die Mitarbeiterin, die das Emmericher Bauamt verlassen hat, soll Ersatz her durch eine Stellenausschreibung. „Aber bis eine neue Person eingestellt ist, kann es Monate dauern“, so Terhorst.

Bei den beiden Mitarbeitern, die krankheitsbedingt ausfallen, ist eine Rückkehr in den Beruf in vier bis fünf Wochen möglich, so Terhorst. Aber: „In Krankheitsangelegenheiten sind solche Prognosen nicht immer leicht.“

Beim Mitarbeiter in Elternzeit ist die Rückkehr an den Arbeitsplatz hingegen klar, so dass Terhorst in einer Pressemitteilung bereits formulierte: „Stark eingeschränkter Betrieb bedeutet, dass die persönliche und telefonische Erreichbarkeit voraussichtlich bis Mitte Oktober kaum bis gar nicht möglich sein wird. Nur so kann eine Bearbeitung und Prüfung von Bauanträgen überhaupt gewährleistet werden.“

Der personelle Notstand im Emmericher Rathaus ist nicht neu, in dieser Form allerdings extrem. Bereits seit längerer Zeit beklagt die Verwaltung, dass der Baubereich am Limit arbeitet und überlastet ist. Und dabei geht es nicht nur um die Bauordnung, sondern auch um die Stadtentwicklung, die ebenfalls im Bauamt angesiedelt ist.

Die Politik hat der Verwaltung vor drei Jahren vier neue Stellen im Baubereich zugesichert, doch ist Grünes Licht für mehr Personalausgaben nur die eine Seite der Medaille. Denn der Markt ist leergefegt, heißt es immer wieder. Ingenieure und Stadtplaner sind Mangelware. Hinzu kommt die Lage der Stadt Emmerich an der niederländischen Grenze und fernab der Zentren.

Dieses Problem hat nicht nur die Emmericher Stadtverwaltung, sondern auch andere Unternehmen. Junge Leute zieht es nicht in die Provinz, sie bevorzugen die Nähe zu den großen Städten, in denen das Angebot an Freizeitmöglichkeiten, Kultur und Events deutlich größer ist.

Wer dennoch aufs Land zieht, behält oft seinen Job im Ballungsgebiet und pendelt. So sind die Lagen in Rees-Mehr, Rees-Haldern oder auch Hamminkeln begehrt, weil dort die Anschlussstellen der A 3 schnell zu erreichen sind und damit auch der Weg zum Beispiel ins Ruhrgebiet relativ kurz ist.