Schwerer Unfall in Hückeswagen : Auto prallt gegen Baum, Fahrerin schwer verletzt

Hückeswagen Die B 483 war am Freitagmorgen zwischen der Einmündung Kaiserhöhe und Herweg für mindestens eineinhalb Stunden gesperrt, nachdem dort ein Frau mit ihrem Kombi zwischen Reinsbach und Buchholz gegen einen Baum gefahren war.

Warum die Frau am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße 483 auf halber Strecke zwischen Reinsbach und Buchholz von der Fahrbahn abkam, ist unklar. Fest jedoch steht, dass sie – in Richtung Radevormwald fahrend – mit ihrem Opel frontal gegen einen Baum am Straßenrand prallte, der Wagen danach zurückgeschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde laut Polizei bei dem Alleinunfall schwer verletzt und hatte einen Schock, weswegen sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Sie war aber ansprechbar“, berichtete ein Polizist am Unfallort. Rettungssanitäter und Feuerwehrleute hatte die eingeklemmte Frau aus dem Wrack befreit.