Kreisdelegiertentag in Rees : Zahlreiche Ehrungen bei der Feuerwehr

Beim Delegiertentag im Bürgerhaus Rees gab es zahlreiche Ehrungen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Beim Delegiertentag des Kreises Kleve wurde in Rees den Einsatzkräften gedankt. Landrätin Silke Gorißen berichtete, dass der Kreis über die modernste Leitstelle in NRW verfüge, in die mehrere Millionen Euro investiert worden seien.

Das Bürgerhaus der Rheinstadt Rees war gut gefüllt. Hierhin hatte der Kreisfeuerwehrverband Kleve anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Löschzuges Stadt sowie des 100-jährigen Bestehens der Löschzuges Millingen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees zur Delegiertenversammlung geladen.

Zu den Gästen gehörten Landrätin Silke Gorißen, zahlreiche Bürgermeister aus dem Kreis, Bundes- und Landtagsabgeordnete, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg sowie die Vertreter der verschiedener Hilfsorganisationen, die Kreisbrandmeister Reiner Gilles begrüßen konnte.

Klima, Wetter, besondere Lagen und die überörtliche Hilfe stellte Gilles ebenso in den Mittelpunkt seines Berichtes, wie die Elektromobilität, sprich die neuen Antriebstechniken, die die Feuerwehren vor große Herausforderungen stellten.

Den Zusammenhalt im Team und die besondere Form der Solidarität hob der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers für die gastgebende Stadt hervor. Der Verwaltungschef wurde im Verlaufe der Versammlung als Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz im Kreis Kleve sowie für seinen persönlichen Einsatz um die Belange der Feuerwehr mit der Deutschen Feuerwehr Ehrenmedaille ausgezeichnet.

Gerwers wies mit Blick auf die Ereignisse rund um die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und Teilen Nordrhein-Westfalens auf eine bessere und gezieltere Warnung der Bevölkerung hin und forderte verlässliche Warnsysteme.

Auch Landrätin Silke Gorißen zeigte sich vom Schicksal der Bevölkerung in den Hochwassergebieten noch tief betroffen und zollte allen Hilfskräften einen großen Respekt und tief empfundenen Dank für deren persönliches Engagement im Zuge der Hilfeleistung. Auch sie mache die von den Behörden offensichtlich falsch eingeschätzte Situation der Hochwasserkatastrophe nachdenklich. Bekanntlich hat diese für ihren Landratskollegen Jürgen Pföhler ein juristisches Nachspiel.

Silke Gorißen berichtete, dass der Kreis Kleve nunmehr über die modernste Leitstelle in ganz NRW verfüge, in die mehrere Millionen Euro investiert worden seien. „Kommen Sie immer wieder von Ihren Einsätzen gesund nach Hause“, wünschte sie den rund 2700 freiwilligen Einsatzkräften der Feuerwehren im Kreis Kleve.

Gemeinsam mit Kreisbrandmeister Reiner Gilles, dem stellvertretenden Bezirksbrandmeister Rainer Höckels sowie Thomas Jeziorek vom Verband der Feuerwehren NRW nahm die Landrätin die Ehrungen vor, in die die Einheitsführer der Löschzüge Rees Stadt und Millingen eingebunden wurden. Sie erhielten die vom NRW Innenminister unterzeichneten Ehrenurkunden anlässlich ihrer Jubiläen.

Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber erhielten Ralf Benkel, Kleve, Stefan Veltmeijer, Bedburg-Hau, und Jürgen Schwarz aus Issum. Mit der goldenen Nadel des Verbandes wurde Georg Metzelaers, Kevelaer, ausgezeichnet und den Wappenteller erhielt Georg Bouwmann Kalkar.

Mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze wurden Matthias Rickers, Rheurdt, Hermann-Josef Kanders, Kevelaer, Manfred Tebest, Goch, und Klaus Verhoeven, Kranenburg, ausgezeichnet.