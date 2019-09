Bombe in Empel erfolgreich entschärft : Entschärfung mit lautem Knall

Bombe in Empel erfolgreich entschärft

Empel Zünder musste am Nachmittag kontrolliert gesprengt werden. Evakuierung und Sperrungen werden wieder aufgehoben.

Die britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe, die am Montag in Empel gefunden wurde, ist noch am Nachmittag erfolgreich entschärft worden. Nach Informationen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes musste dabei der Zünder der Bombe kontrolliert gesprengt werden. Dadurch kam es zu einem Knall, der insbesondere von den unmittelbaren Anliegern zu hören war.