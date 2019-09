Sprengkörper wird am Montagnachmittag entschärft : Fliegerbombe in Empel entdeckt

REES In Empel ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am heutigen Montag entschärft werden. Der Bahnverkehr wird ab 14.40 Uhr gesperrt.

Um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, werden die Anwohner in einem Radius von 250 Metern um den Fundort evakuiert. Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees werden diese Aufgabe jetzt übernehmen. In einem weiteren Radius zwischen 250 und 500 Metern dürfen die Anwohner der Reeser Ortsteile Empel und Millingen während der Entschärfung ihre Räumlichkeiten nicht verlassen. Davon betroffen sind die Anwohner folgender Adressen: Am Bogen 1-20, An der Landwehr 1-23, Hurler Straße 164-190, Reeser Straße 20,22,56,58 und Schwarzer Weg 1.