Brauchtum : Eine Frau regiert jetzt in Vrasselt

Eine Frau regiert jetzt in Vrasselt

VRASSELT Premiere bei der St.-Antonius-Bruderschaft: Mit Carmen Zimmermann gewann erstmals eine Frau das Königsschießen in Vrasselt.

Gegen 15 Uhr begann das Königsschießen mit einer Besonderheit: Mit Carmen und Thomas Zimmermann sowie Tim und Britta Meyer traten zwei Ehepaare an. Da auch noch Christina Damen teilnahm, waren die Frauen in der Mehrheit. Das Quintett vom Reiterzug bot einen spannenden Wettkampf und da der Regen zwischendurch aufhörte, schauten viele Schützen und Gäste zu. Tim Meyer nahm es sportlich: „Lass es ruhig die Frauen untereinander ausmachen, es bleibt ja doch im Zug!“ Kaum lag der Rumpf unten, wurde lautstark gesungen: „Wir haben die Königin!“

Am Montagmorgen wurde das mit grün-weißen Flaggen geschmückte Dorf von der Musik des Spielmannszuges geweckt. Eigentlich sollte etwas später der Umzug durch das Dorf und das Antreten mit Fahnenschwenken auf dem Bolzplatz stattfinden, der Reiterzug stand auch schon mit den Pferden bereit. Doch dann entschied man sich wegen des Regens im Saal Slütter anzutreten. Brudermeister Jürgen Arts begrüßte die Gäste, der noch amtierende König Siggi Kellner und Bürgermeister Peter Hinze hielten eine kurze Rede. In diesem Rahmen wurden Willi Mölder und Nadine Vingerhoets mit dem Ehrenkreuz des Sports in Bronze ausgezeichnet für ihr Engagement im Schießsport und für den Verein.