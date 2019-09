Oldtimer : „Das waren noch Autos“

Haffen Bei der neunten Auflage der Haffener Deichshow kamen Liebhaber alter Autos voll auf ihre Kosten.

Während momentan auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt die Elektromobiltät in aller Munde ist, standen am Sonntag in Haffen noch „echte“ Autos mit Verbrennungsmotoren im Blickpunkt. Markus Heynen und Lothar Hüting hatten zur neunten Auflage der „Deichshow“ geladen - und bei besten Wetter waren viele Liebhaber von Old- und Youngtimern nach Haffen an den Deich gekommen.