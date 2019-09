Politik : Peter Ising übernimmt in Praest CDU-Vorsitz

Peter Ising übernimmt in Praest CDU-Vorsitz

Praest (RP) Nach dem Tod des Praester CDU-Vorsitzenden Guido Langer hat im Ortsverband Peter Ising die Nachfolge übernommen. Das neue Amt kam für den 59-Jährigen plötzlich und überraschend. Wie er jetzt mitteilt, sieht es der Unternehmer (Inhaber und Geschäftsführer von Phonepoint) als persönliche Herausforderung, Mitstreiter zu gewinnen und den Ortsteil Praest weiter voranzubringen.

Ising lädt daher für kommenden Mittwoch, 18. September, 19.30 Uhr, ins Jugendheim Praest zu einer Bürgerversammlung ein. In Anlehnung an die aktuelle CDU-Umfrage fragt Ising „Praest, wie geht es Dir?“.

In einer Pressemitteilung gab Ising schon einmal die Ziele vor, die ihm besonders am Herzen liegen: Erhalt der Grundschule, Mobilität und Anbindung, Naturschutzprojekte und ein weiterer Spielplatz im Neubaugebiet. Aber er will auch weitere Anregungen von Bürgern und Vereinen aufgreifen. „Gestalten wir die Zukunft unseres Ortsteils gemeinsam“, sagt er. Dabei könne Neues geschaffen werden, ohne das Alte aufzugeben.