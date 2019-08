Interview Stefan Reichmann : „Künstler lieferten Sternstunden“

Rees Nach dem Haldern Pop Festival fällt die Bilanz beim Veranstalter positiv aus.

Stefan Reichmann Unglaubliche. Gigantische. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Gerade die Künstler waren sehr begeistert. Aber auch die Besucher haben viele Details gelobt. In der Krisensituation, in der sich viele Festivals derzeit befinden, sind wir bei unserer Sache geblieben. Das wird goutiert.