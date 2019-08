Projekt : Baugenossenschaft präsentierte Neubau

Emmerich Mit einem Tag der offenen Tür stellte die Baugenossenschaft Emmerich den Neubau an der Patersteege vor.

„Sehr schick hier“, „Tolle Einteilung“, „Ein schönes großes Badezimmer“ – viele positive Kommentare gab es, als die Baugenossenschaft Emmerich am Freitagnachmittag zum „Tag der offenen Tür“ im Neubau an der Patersteege 4a einlud. Zehn öffentlich geförderte Wohnungen entstanden in dem Haus, im Oktober ziehen die ersten Mieter ein.