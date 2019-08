Burgers’ Zoo : Seltener Nachwuchs im Tierpark Arnheim

Arnheim/NL (RP) Am Donnerstag ist im Arnheimer Tierpark ein Breitmaulnashorn auf die Welt gekommen. Besonders freut die Tierpfleger des Burgers’ Zoo, dass das Männchen einen gesunden Eindruck macht. Der Zoo ist in der Nashornzucht sehr erfolgreich.

Seit 2002 haben dort bereits zehn Nashörner das Licht der Welt erblickt, ein weiteres wurde leblos geboren. In europäischen Tierparks leben insgesamt 269 Breitmaulnashörner: 116 Männchen und 153 Weibchen. Im Durchschnitt werden in Europa nur zehn Breitmaulnashörner pro Jahr geboren. In Arnheim lebt das Zuchtmännchen mehr oder weniger als Einzelgänger. Nur in der Paarungszeit sucht es die Nähe der Weibchen. Der Burgers’ Zoo beheimatet sowohl ein fruchtbares Männchen als auch zwei Weibchen, die schon mehrfach Junge bekommen haben.