Gaststätten-Sterben : Die kleine Kneipe in unserer Straße

EMMERICH/REES Immer mehr Dinge, die früher alltäglich waren, verschwinden oft fast unbemerkt. Die klassische Eck- und Dorfkneipe gehört dazu.

Peter Alexander hat sie unsterblich gemacht: „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ hat allerdings heute nur noch Seltenheitswert. In Emmerich merkt man das besonders deutlich, vor allem wenn man sich einmal das unterhaltsame Buch von Bernd Schugt „Gaststätten in Emmerich“ durchliest, das der Geschichtsverein vor einigen Jahren herausgegeben hat. Die Rheinstadt war früher einmal eine wahre Zapfhahnhochburg am Niederrhein. Gemessen an der Einwohnerzahl ist sie das heute zwar immer noch, doch die klassische Eck-, Dorf- oder Stadtteilkneipe gerät immer mehr ins Hintertreffen.