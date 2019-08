Spendenübergabe : Schützen spenden an die Waisenhausstiftung

Schützen spenden an die Waisenhausstiftung

Elten/Emmerich (RP) Im April war die St.-Martinus-Schützenbruderschaft aus Elten Ausrichter des diesjährigen Bezirksjungschützentages im Bezirksverband Rees. 21 Bruderschaften waren hierzu eingeladen, in Elten die neuen Bezirksprinzen zu ermitteln.

Aber es gab dabei nicht nur den sportlichen Wettstreit, sondern es wurde auch Gutes getan: Traditionell begann der Tag mit einem gemeinsamen Wortgottesdienst. Die Eltener Jungschützen haben sich gewünscht, dass die Kollekte aus diesem Gottesdienst an die Katholische Waisenhausstiftung, im speziellen an das Kinderheim St. Elisabeth in Emmerich, gespendet wird.