Festival : Haldern Pop bleibt Haldern Pop

HALDERNaldern Musik-Festivals geraten immer mehr unter Druck. Den nehmen auch die Organisatoren des Halderner Open Airs wahr. Ihre Linie, unbekannten Bands eine Bühne zu bieten, sehen sie auch als Chance.

Stefan Reichmann, Spiritus rector des Haldern Pop, bereitet das jedoch keine Sorgen. Er hat keinen Zweifel daran, dass sich die letzten Restkarten bis zum Festival (8. bis 10. August) schon noch an den Mann und die Frau bringen lassen. Vor allem aber sieht er sich in seiner Auffassung bestätigt, dass das Festival im Lindendorf den roten Faden weiter festhalten muss, den es bereits vor Jahrzehnten aufgenommen hat. „Wir müssen weiter Nachwuchsbands fördern“, sagt Reichmann, der die Festival-Szene mit dem Fußball-Geschäft vergleicht: „Es gibt Vereine, die sich große Namen kaufen und andere, die auf die Jugend setzen.“

Das Festival immer größer werden zu lassen, es mit erfolgreichen Bands zu spicken und es wie einen Rummelplatz zu vermarkten — so wie es viele andere Veranstalter vorexerzieren — kommt für Reichmann nicht infrage. Haldern Pop soll Haldern Pop bleiben — das Open Air, getragen vom Dorf, und eine Bühne für junge Bands, die eine vielleicht große Zukunft noch vor sich haben. Beispiele aus der Vergangenheit gibt es dafür viele. Namen wie „Muse“, „Keane“ oder „Kings Of Leon“ fallen einem dazu ein.

Die Macher des Haldern Pop können so aus einem großen Fundus für ihr Festival schöpfen. Und so verwundert es nicht, dass etliche Musiker, die noch vor wenigen Monaten vor kleinem Publikum in der alten Koopmann-Kneipe an der Lindenstraße auftraten, im August auf einer deutlich größeren Bühne ihr Haldern-Comeback geben.