Forderung von „Rees for Future“ : Für die Umwelt: Stadt Rees prüft autofreien Tag

Info

Globaler Klimastreik Für Freitag, 20. September, ruft „Rees for Future“ zur Demonstration auf. „Mit Millionen Jugendlichen weltweit beteiligen wir uns am globalen Klimastreik von Fridays for Future“, so Henrik Heinzel. Start ist 10.45 Uhr am Busbahnhof am Schulzentrum. Nach der Demo ist eine Abschlusskundgebung an der Grundschule geplant. Voraussichtliches Ende: 12.30 Uhr

Unterstützung Auch die Firma Bad-Elektro-Heizung Maas setzt am Freitag ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Monteure und Angestellte legen an diesem Tag die Arbeit nieder. Bis zu 80 Prozent des Energieverbrauchs in Haushalten würden durch Heizen verursacht. Mehr als jede zweite Heizung sei ineffizient. „Wollen wir eine Energiewende, müssen wir das ändern“, so Markus Maas.