Stellenangebote in Heiligenhaus : Die Stadtverwaltung bildet aus

Heiligenhaus Bürgermeister Michael Beck und der Erste Beigeordnete Björn Kerkmann begrüßen drei Neuzugänge im Rathaus. Aber auch die Stadtwerke bilden aus.

Das dreijährige Duale Studium wird mit der Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Laws“ abschließen. Es beinhaltet verschiedene fachpraktische Abschnitte in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung sowie ein mehrmonatiges Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Duisburg.