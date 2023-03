Erinnerungskultur Überlebensdrang und Freiheitswille

Mehr als 100 Deutsche und Niederländer fanden sich jetzt zunächst an der Gedenkstätte am Melatenweg in Rees ein. Am Standort der früheren Ziegelei Groin, die als „Kamp Rees“ oder „Hölle von Rees“ in die deutsch-niederländische Geschichte einging, legten Vertreter der Gemeinden und Verbände Kränze und Gestecke nieder. Dabei wurden sie von Schülerinnen des Gymnasiums Aspel unterstützt. Auch Pfarrer Michael Eiden und Pfarrerin Sabina Berner-Pip schlugen eine Brücke von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu den aktuellen Fernsehbildern: „Was unschuldigen Menschen angetan wird, überfordert uns. So wie es zu allen Zeiten Menschen überfordert hat, Not, Krieg und Unrecht ausgeliefert zu sein oder hilflos mit ansehen zu müssen.“ Der stellvertretende Bürgermeister Bodo Wißen lobte den Mut, mit dem die Ukrainer für ihre Freiheit und somit auch für die Freiheit aller Europäer kämpfen: „Denn wenn Russland mit seinem Angriff durchkommt, werden wir alle in Unsicherheit leben.“ Im Laufe des gemeinsamen Spaziergangs nach Megchelen, an dem sich auch der frühere Reeser Bürgermeister und jetzige Landrat Christoph Gerwers beteiligte, hielt die Gruppe am Friedensbaum in Empel inne und legten neben den Nationalflaggen der Ukraine, der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland zahlreiche Blumen nieder.