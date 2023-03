8:2 gegen FTV Düsseldorf WRW Kleve III feiert wichtigen Sieg

Anschließend startete der TTV Rees-Groin die Aufholjagd. Das glänzend aufgelegte untere Paarkreuz mit Simon Jansen, der sich in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Spiel behauptete, sowie Sascha Bußhoff, der einen souveränen Erfolg schaffte, verkürzten für den Tabellenzweiten auf 7:8. Im Abschlussdoppel demonstrierten dann Jörn Franken und Sascha Kaiser erneut ihre Stärke und sicherten ihrem Team das Unentschieden. „Es bleibt spannend“, sagte Jörn Franken auch mit Blick auf das nächste NRW-Liga-Duell gegen den nun nur noch einen Zähler zurückliegenden Tabellendritten DJK Franz-Sales-Haus Essen. Die Partie beginnt am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in der Turnhalle an der Sahlerstraße.