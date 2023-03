Vereinsliste Kneippbund Deutschland Kneippverein Elten zweiter Platz unter den Top Ten-Vereinen

Der Kneippverein Elten erhielt in den vergangenen Tagen eine Urkunde mit den Glückwünschen zum zweiten Platz unter den Top Ten-Vereinen Deutschlands. Das Kneipp-Präsidium, Beirat und Bundesgeschäftsstelle gratulierten zu diesem hervorragenden Ergebnis und dem erfolgreichen ehrenamtlichen Engagement. Manon Loock-Braun, Vorsitzende des Kneippvereins Elten: „Wir freuen uns über dieses tolle Ergebnis und bedanken uns bei den vielen Mitgliedern für ihr Vertrauen, den Übungsleitern für ihre unermüdliche Arbeit und dem Vorstand für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. Ohne dieses Zusammenspiel wäre das schöne Ergebnis so nicht machbar. Ganz besonders freuen wir uns darüber, bereits zum fünften Mal in Folge in der Top Ten-Rangliste zu sein – und gerade in den schwierigen Corona-Jahren keine Mitglieder verloren zu haben. Unser Bestreben ist es, weiterhin unseren Mitgliedern günstige und qualitativ hochwertige Kurse und Veranstaltungen anzubieten.“