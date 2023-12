Bürgerhaus Rees Sinfoniekonzerte werden fortgesetzt

Info

Programm Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre zu „Cosi van tutte“, KV 588; Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 c-moll, op. 37; Nach einer Pause geht es mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Sinfonie Nr. 4 A-Dur „Italienische“ weiter.

Karten Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Touristeninformation in Rees am Markt oder in Emmerich in der Buchhandlung Ressing-Iffland an der Kaßstraße 56 zum Preis von 28 Euro. Ermäßigt kosten die Karten 15 Euro.