Unfall in Isselburg Auto überschlägt sich und landet in Garten – Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Samstagabend hat sich ein 23-jähriger Autofahrer auf der Deichstraße in Werth schwer verletzt. Er war gegen 22.10 Uhr von Isselburg kommend in Richtung Bocholt unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Grundstück eines Wohnhauses liegen.