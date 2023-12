Sorgen wegen Finanzlage in Rees „Wir werden uns selbst retten müssen“

2024 wird die Stadt Rees ihre Ausgleichsrücklagen vollständig in Anspruch nehmen müssen. „Somit ist der Haushaltsplan 2024 genehmigungspflichtig“, sagte Andreas Mai. Dass die Stadt nicht in die Haushaltssicherung rutscht, also alle Leistungen durch den Kreis Kleve geprüft und genehmigt werden, liegt allein daran, dass angesichts der aktuellen Notlage in allen Kommunen eine Gesetzesänderung in Gang gesetzt wurde. „Das ist gut für uns, aber keine dauerhafte Lösung“, sagte der Kämmerer. Der Spielraum für freiwillige Aufwendungen sei „zur Zeit leider komplett verbraucht“. Trotzdem sind 2024 mehrere Instandhaltungskosten notwendig, darunter die Sanierung von städtischen Gebäuden (118.000 Euro), von Schulen (84.000 Euro) sowie die Instandhaltungen der Zentralen Unterkunftseinrichtungen für Flüchtlinge in Rees und Haldern (245.000 Euro). Letztere sind laut Andreas Mai durch die Mieteinnahmen refinanziert, die Rees vom Land NRW für die Immobilien erhält.