Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter feiert einen wichtigen Erfolg

Die SV Hö.-Nie. übernahm von Anfang an die Initiative und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Aber erst nach 15 Minuten sprang nach etlichen Gelegenheiten etwas Zählbares heraus. Lukas Nowicki schlug von der Mittellinie einen langen Ball in den Fünf-Meter-Raum – Pedro Cejas erzielte per Kopf das 1:0. Für den Mittelstürmer aus Argentinien war es das elfte Saisontor.