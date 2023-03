Unfallflucht in Emmerich Jugendlicher verletzt: Polizei sucht Fahrerin

Am Mittwoch, 8. März, kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Reeser Straße / Verbindungsstraße in Emmerich. Ein 16-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg, der parallel zur Reeser Straße verläuft. Aus entgegengesetzter Richtung näherte sich ein schwarzer Pkw, dessen Fahrerin beabsichtigte, in die Verbindungsstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Frau den Jugendlichen und es kam zur Kollision, wodurch der 16-Jährige zu Boden stürzte. Zwar hielt die Frau an, setzte ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen aber fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.