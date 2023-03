Wichtiger Erfolg Der 1. FC Kleve überzeugt im Kellerduell

Sein Team startete gleich engagiert in die Partie. Die erste Gelegenheit hatte dennoch der MSV Düsseldorf. Mohamed Benktib verpasste das Tor in der ersten Minute nur knapp. „Danach haben wir das Spiel aber im Griff gehabt“, sagte Akpinar. Stürmer Danny Rankl (6.) hätte für das 1:0 sorgen können. Besser machte es Pascal Hühner in der elften Minute. Nach Vorarbeit von Kai Robin Schneider hatte Danny Rankl abgeschlossen, MSV-Keeper Florian Ricken wehrte den Ball jedoch vor die Füße von Hühner ab, der eiskalt abschloss. So schien es, als hätten die Gäste alles im Griff.