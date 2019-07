Wirtschaft : Fiege-Ansiedlung am Emmericher Hafen

Fiege-Ansiedlung am Emmericher Hafen

Das Logistikunternehmen Fiege bebaut 12,5 Hektar Fläche am Emmericher Hafen. Foto: Hans Blossey

Emmerich Das Logistikunternehmen bebaut ein 12,5 Hektar großes Grundstück am Emmericher Gewerbegebiet NettPark. Die Fracht soll über den Hafen abgewickelt werden. Neue Arbeitsplätze im kaufmännischen und gewerblichen Bereich.

(RP) Ein 12,5 Hektar großes Areal, 64.000 Quadratmeter Logistikfläche, 75 neue Arbeitsplätze: Die Ansiedlung des Logistikunternehmens Fiege am Hafen der Rheinstadt Emmerich wird nicht ohne Grund als „Mega Center Emmerich“ betitelt. Die Ansiedlung ist für die Stadt von großer Bedeutung: „Neben weiteren namhaften Logistikern wie BLG mit einer 15 Hektar großen Fläche sowie der Spedition Convent, die derzeit ihre zweite Fläche in Emmerich bebaut, stärkt Fiege unseren Logistik-Standort enorm“, sagt Udo Jessner, Geschäftsführer des Emmericher Ports. Die Ansiedlung bringt Wertschöpfung durch neue Arbeitsplätze im kaufmännischen und gewerblichen Bereich, durch Steuern und Aufträge.

Derzeit befinden sich drei Fiege-Hallen mit 32.000 Quadratmetern Fläche in Emmerich im Bau, die voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb gehen sollen. In einem zweiten Bauabschnitt soll kurzfristig eine weitere Hallenfläche mit gleichem Maßstab entstehen. Von Emmerich aus wird Fiege für seine Kunden alle Absatzkanäle bedienen und Waren für den stationären Handel, den mobilen und den Onlinehandel verschicken.