Tennis : Tennis-Mädels feiern Meisterschaft

Emmerich Die U12-Juniorinnenmannschaft des TC Rotweiss Emmerich blieb in dieser Saison ohne Niederlage und darf sich daher nun die Beste im Tenniskreis nennen. Die Siegerehrung findet bei den Jugendkreismeisterschaften in Moyland statt.

Sie spielten in erster Linie gegen Teams aus dem Süden des Kreis Kleve. So trafen sie in der Kreisliga auf die Gelderner Spielgemeinschaft von Hartefeld/Wetten sowie auf den TC Walbeck. Auch der TC Grün-Weiß Reichswalde stellte sich den rot-weißen Nachwuchsakteurinnen. „Die Mädels können mächtig stolz sein auf das, was sie in den vergangenen Monaten erreicht haben. Die Teilnahme an den Medenspielen sorgt bei jungen Spielerinnen und Spielern immer für einen großen Entwicklungsschritt. Den sind sie nun ganz sicher gegangen“, sagt Vereinstrainer Marco Oversteegen.