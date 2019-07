Elten : Frau fährt nach Unfall mit ihrem Rad weiter

Elten Alter schützt vor Dummheit nicht...

Am Mittwoch gegen 9.45 Uhr fuhr ein Niederländer (62) mit seinem Motorrad auf der vorfahrtberechtigten Schmidtstraße in Richtung Beeker Straße, als von rechts aus der Sandstraße eine Radfahrerin die Straße querte. Er musste bremsen, stürzte deshalb und verletzte sich leicht. Die Frau hielt kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Neustadt weiter. Ein Zeuge beschreibt sie als ca. 70 Jahre alt, mit blonden oder grauen Haaren. Sie war ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug ein weißes Oberteil mit rotem Mohnblumen-Muster.