Stadt stellt Anzeige : Haffen: Gestohlene Skulptur ist wieder aufgetaucht

HAFFEN In der vergangenen Woche wurde in Haffen eine Holzskulptur des Künstlers Peter Nettesheim gestohlen. Die Figur ist wieder aufgetaucht, nachdem die Stadt den Diebstahl öffentlich machte.

In der Vergangenheit wurden schon häufiger die im ganzen Stadtgebiet von Rees zu findenden Holz-Skulpturen des Künstlers Peter Nettesheim beschädigt. In der letzten Woche verschwand in Haffen „Die Stehende mit blauer Bluse“, die an der Ecke Deichstraße/Ingenlaeckstraße zu finden ist. Nur die Füße der Figur waren noch übrig geblieben. Nachdem die Stadt Rees den Diebstahl auf ihrer Facebookseite postete, tauchte die Figur wieder auf.