Jugendcafé am Brink : Freiwilligendienst zur Orientierung

Jugendcafé am Brink

EMMERICH Laura van den Berg ist eine von zwei jungen Frauen, die im Jugendcafé als „Bufdi“ arbeiten. Eigenverantwortung ist dabei gefragt. Die Stelle dient auch als erster Schritt ins Berufsleben. Die Stadt Emmerich sucht neue Bewerber.

Laura van den Berg hat alle Hände voll zu tun. Gut 20 Kinder, deutlich mehr als ursprünglich gedacht, tummeln sich gerade in der Küche der Gesamtschule, rühren Teig, füllen Förmchen und haben sichtbar jede Menge Spaß. Das Sommerferien-Programm des Jugendcafés am Brink kommt gut an, und Laura van den Berg hat alles im Blick.