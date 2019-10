Nach dem Fleischskandal : Keine Wilke-Wurst in Krankenhäusern im Gelderland

Keine Wilke-Wurst in Krankenhäusern im Gelderland

Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren musste der Hersteller die Produktion stoppen. Foto: dpa/Uwe Zucchi

GELDERLAND Wurst der Firma Wilke ist auch in der Region vertrieben worden. Allerdings sind die Krankenhäuser im Gelderland nicht betroffen.

Die Wurst ist auch in einigen Krankenhäusern bei der Essensausgabe genutzt worden. Beispielsweise hatten beide Hospitäler in Dinslaken Wurstwaren von Wilke auf den Frühstücks- und Abendbrottellern. Sie hätten beide spätestens am 2. Oktober von dem allgemeinen Rückruf erfahren und sofort alles aussortiert.