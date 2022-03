Übung für den Ernstfall in Emmerich : Großeinsatz für die Feuerwehr

Emmerich Am Samstag haben vier Einheiten der Wehr und der Rettungsdienst im Industriegebiet für den Ernstfall trainiert. Als Ort für die Übung stand ihnen dabei eine Lagerhalle der Firma Essity zur Verfügung. Wie die Simulation genau verlief.

Befehle wie „Wasser Marsch!“ und „Schlauchtrupp Rohr zurück!“ waren am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr in der Rheinstadt zu hören. Denn die Feuerwehr Emmerich führte im Industriegebiet eine Großübung durch, um sich realistisch auf den Ernstfall vorzubereiten. Alle vier Einheiten – insgesamt 90 Einsatzkräfte – der Wehr nahmen an dieser teil, auch Mitarbeiter des Rettungsdienstes und Mitarbeiter von Essity haben mittrainiert. Das Szenario, das dabei simuliert wurde, war ein Großbrand an einer noch nicht in Betrieb genommenen Lagerhalle, die von dem Unternehmen Essity zur Verfügung gestellt wurde.