Feuerwehr Monheim verhindert Schlimmeres : Küchenbrand endet glimpflich

Die Bewohner der Wohnung, in der es am Freitag brannte, kamen nicht zu Schaden, eine Katze überlebte das Feuer zum Bedauern der Feuerwehr nicht. Foto: Feuerwehr Monheim

Das schnelle Eingreifen der Monheimer Feuerwehr verhinderte bei Bränden ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen.

Monheim (dh) Die Feuerwehr Monheim hat am Sonntag, 20. März, das Übergreifen eines Küchenbrandes auf die benachbarten Wohnungen verhindert. „Wir sind gegen 13 Uhr an die Brandenburger Allee ausgerückt“, berichtet Torsten Schlender, Pressesprecher und Brandrat der Monheimer Feuerwehr. Nachbarn hatten das Feuer in der Wohnung gemeldet. „Wir haben als erstes die vier Bewohner, ein Paar mit ihren beiden kleinen Kindern aus der Wohnung gerettet“, erklärt Schlender und das Feuer gelöscht. Anschließend entlüftete die Feuerwehr die Wohnung, die noch bewohnbar ist.