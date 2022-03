Feuer in Wohnblock in Hackenbroich : Rauch schnitt Bewohnern den Fluchtweg ab

Ein in Brand geratener Fahrradanhänger sorgte in Hackenbroich für einen einstündigen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Foto: Stadt Dormagen

Hackenbroich Ein brennender Fahrradanhänger führte am späten Freitagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Wohnblock in Hackenbroich. Einem Teil der Bewohner war der Fluchtweg durchs Treppenhaus abgeschnitten, sie standen auf dem Balkon. Ein dreijähriges Kind wurde nach dem Feuer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 23 Uhr war die Feuerwehr zur Neckarstraße in Hackenbroich gerufen worden. Mehrere Anrufer hatten ein Feuer im vierten Obergeschoss eines größeren Wohnblocks gemeldet, der Treppenraum sei verraucht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits viele Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Anderen Menschen war der Fluchtweg wegen des Rauchs dagegen abgeschnitten. Sie verhielten sich nach Auskunft der Feuerwehr vorbildlich: Sie waren auf den Balkon gegangen und machten sich von dort aus bemerkbar.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in die verrauchte Etage vor und stieß auf einen brennenden Fahrradanhänger. Das Feuer löschten sie mit einem Kleinlöschgerät. Der Flur und angrenzende Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte maschinell belüftet. Der Rettungsdienst untersuchte drei Bewohner. Ein dreijähriges Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Im Einsatz befanden sich der Führungsdienst, die hauptamtliche Wachbesatzung, die Löschzüge Hackenbroich, Delhoven, Stadtmitte und Straberg sowie der Rettungsdienst mit insgesamt rund 45 Einsatzkräften.

(NGZ)