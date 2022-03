„Nichts Großes passiert“ : Reizgas an Schule versprüht - Feuerwehr muss Schüler beruhigen

Bochum Glimpflich ging am Freitagmorgen ein Feuerwehreinsatz an einer Schule in Bochum aus. Dort wurde Pfefferspray versprüht. Die Einsatzkräfte mussten die Schüler beruhigen.

An einer Schule in Bochum ist in den Fluren und im Außenbereich Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben am Freitagmorgen im Stadtteil Hamme vor Ort, um die insgesamt 45 betroffenen Schülerinnen und Schüler im Teenageralter zu beruhigen und auf gesundheitliche Beeinträchtigungen zu überprüfen.

„Es ist nichts Großes passiert. Aber drei bis vier Betroffene werden von den Rettungskräften zu einer möglichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Seinen Angaben zufolge war an der Schule Pfefferspray versprüht worden.

(ldi/dpa)