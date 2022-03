BIENEN : Der Sand verteilte sich mit Hilfe besser

BIENEN Einem Aufruf der Kindergartenleiterin in St. Theresien folgten viele engagierte Eltern und Dorfbewohner. Sie alle halfen dabei, den Sand zum Spielen zu verteilen.

Als der St.-Theresien-Kindergarten in Bienen im April letzten Jahres auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken konnte, war an eine große Party mit vielen Gästen nicht zu denken. Am 30. April soll dieser „Tag der offenen Tür“ nun aber in diesem Jahr nachgeholt werden – und dafür putzt sich der Kindergarten gerade fein raus.