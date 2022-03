Motorsäge entwendet : Einbruch in Uedemer Lagerhalle

Einbruch in Uedemer Lagerhalle

Einbrecher drangen in die Uedemer Lagerhalle ein (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Uedem-Uedemerbruch Unbekannte Einbrecher haben in einer Lagerhalle eine Säge und Metallschrott entwendet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Grundstück an der Holländischen Straße eingedrungen. Sie entwendeten eine Stihl Motorsäge aus der Halle und nahmen noch Metallschrott mit, der vor dem Gebäude lagerte.