Rees : Einbruch: Besteht ein Zusammenhang?

Rees Könnte es sich um dieselben Täter handeln? Zumindest ist klar, worauf sie es abgesehen haben: hochwertiges Werkzeug.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter den Kofferraum eines Fiat Ducato auf, der auf der Weseler Straße abgestellt war. Sie stahlen mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Fahrzeug, darunter einen Akkuschrauber, eine Kreissäge und einen Schlagbohrer. Auch in Rees-Mehr wurden mehrere Elektromaschinen aus einem Fiat Ducato gestohlen. Der Wagen war an der Klückenhofstraße geparkt worden.