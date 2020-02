Historischer Stadtkern : Solar-Module ohne „Rees-DNA“

Rees Der Gestaltungsbeirat hält an seinem Nein für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern im historischen Stadtkern fest. Auf Antrag der CDU wurde eine Entscheidung vertagt.

Im Reeser Bauausschuss gab’s am Donnerstagabend für einige Politiker ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht: Stadtbaurat a.D. Ulrich Paßlick war zu dem Gremium dazu gestoßen, um über das Thema Photovoltaik im historischen Stadtkern zu sprechen. Paßlick, der in den 1980er Jahren selbst Chef im Reeser Bauamt war, gehört dem Gestaltungsbeirat an, der über bauliche Maßnahmen in diesem Bereich Empfehlungen aussprechen kann.

Für die Photovoltaik fiel sie eindeutig aus: Solar-Module möchte der Gestaltungsbeirat lediglich für wenige Ausnahmen erlauben. Nämlich nur auf Dächern, die nicht zu Baudenkmälern gehören und nicht von der Straße aus zu sehen sind. Andernfalls, so Paßlick, sei das gesamte Erscheinungsbild der Altstadt in Gefahr.

Info Solaranlagen mit Einschränkungen erlaubt Voraussetzung Bereits jetzt dürfen im historischen Stadtkern Solar-Anlagen auf die Dächer. Voraussetzung ist, dass sie nicht von außen einsehbar sind. Seit 2013 Die Regelung besteht seit dem Jahr 2013.

Zuvor hatte der ehemalige Stadtplaner ausgeführt, dass gerade der historische Stadtkern die „DNA“ von Rees ausmache. Auch wenn dieser Bereich in weiten Teilen nur rekonstruiert sei, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut werden musste, sei er von hoher Qualität, trüge zur Identifikation der Reeser mit ihrer Stadt bei und zöge viele Touristen an. „Der historische Stadtkern hat durch seine Dachlandschaft, die fast von allen Seiten gut sichtbar ist, eine prägnante Fernwirkung. Er ist ein kompaktes Kondensat aus 800 Jahren Stadtgeschichte. Das ist außergewöhnlich und einzigartig am Niederrhein. Rees wird mit dieser Ansicht assoziiert“, sagte Paßlick.

Weil der Stadtkern eine weithin einsehbare Dachlandschaft habe, müsse man ihr auch besonders behutsam umgehen. Mit Photovoltaik sei dies nicht möglich. Auch die von den Grünen ins Spiel gebrachten reflektionsarmen Solar-Module würden daran nichts ändern. „Es gibt keine unsichtbare Integration von Solar-Modulen in die Reeser Dachlandschaft“, sagte Paßlick, der einige Negativ-Beispiele aus anderen Städten zeigen konnte. Hier hatte die Zulassung von Photovoltaik-Anlagen binnen kurzer Zeit zu wahren Flickenteppichen geführt, weil die Hausbesitzer möglichst viel Platz auf ihren Dächern mit unterschiedlichen Solar-Modulen nutzen wollten. Eine Gefahr, die Paßlick auch für Rees sieht, selbst wenn man nur über 0,44 Prozent der Gesamtfläche der Stadt rede. „Der Stadtkern ist nach Süden ausgerichtet, also auch ertragreich für die Solarenergie.“

Paßlick hatte sich auch darüber informiert, wie andere Städte mit dem Thema umgehen und konnte eine ganze Reihe von Beispielen aufzeigen, bei denen ganz ähnlich wie bisher in Rees verfahren werde.

Sein Fazit: Aus gestalterischer und Sicht der Denkmalpflege müssten Solar-Module für den historischen Innenbereich weiter abgelehnt werden. „Rees hat eine Menge zu bieten, aber auch eine Menge zu verlieren. Der historische Stadtkern hat außerordentlichen Schutz verdient.“

SPD, Grüne und FDP wollten sich trotzdem nicht die Möglichkeit nehmen lassen, im historischen Stadtkern Solar-Module auf den Dächern zuzulassen, auch wenn sie von der Straße aus sichtbar sind. „Die Zeiten haben sich geändert. Wir sollten versuchen, an möglichst vielen Punkten Solarenergie zu nutzen“, sagte SPD-Fraktionschef Peter Friedmann. Ganz ähnlich sah das auch Heinz Schneider (FDP): „Früher hat man auch mit Holz und Kohle geheizt. Die Entwicklung geht weiter.“ Helmut Wesser (Grüne) wies zudem darauf hin, dass Bauherren in der Pflicht seien, bestimmte Energieziele zu erfüllen, wenn sie Häuser sanieren oder neu bauen wollen. Bauamtsleiterin Elke Strede wies in diesem Zusammenhang auf Alternativen hin: „Es ist nicht so, dass man im historischen Stadtkern nicht mit Klimaschutz planen kann.“