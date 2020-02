Rheinpromenade Emmerich : Der Feuerwerk-Weltmeister ist jetzt der „Frittenknaller“

„Wir sind keine normale Pommesbude, sondern eine auf XXL-Niveau“, verspricht Hajo Wolff. Eröffnen möchte er noch vor dem Karnevalsumzug. Foto: hartjes

EMMERICH Noch in diesem Monat möchte Hayo Wolff seine Gastronomie an der Rheinpromenade eröffnen.

Schon in wenigen Wochen wird es auf der Rheinpromenade eine neue Gastronomie geben: Der „Frittenknaller“ bietet Pommes und mehr – in gehobenem Standard. „Wir wollen auf jeden Fall noch in diesem Monat eröffnen und tun alles dafür, dass wir es zu Karneval schaffen“, sagt der Eigentümer Hayo Wolff. Er hofft, dass keine bürokratischen und baulichen Hindernisse mehr dazwischen kommen.

Hayo Wolff ist den meisten Emmerichern als kreativer Feuerwerker bekannt. In den letzten Jahren sorgte er für die spektakulären Feuerwerk-Shows beim Novemberleuchten an der Eltener Mühle und bei „Emmerich im Lichterglanz“, wobei die Licht-Bilder am Himmel mit entsprechender Musik untermalt wurden. Außerdem wurde er im Oktober 2018 bei der „Pyronale“ in Berlin Weltmeister der Feuerwerker, mit seiner achtköpfigen Mannschaft setzte er sich unter anderem gegen Teams aus Kanada, Italien und Polen durch.

Und dieser Hayo Wolff wird jetzt Inhaber einer „Pommes-Bude“? „Das ist mal was Neues“, schmunzelt der sympathische Niederländer. Entstanden ist die Idee nach einem Besuch mit Freunden beim Griechen am Fischerort. Als die Gruppe nach dem Essen zur Rheinpromenade lief, entdeckte er, dass die Tapas-Bar „Empanadas“ zur Verpachtung stand. „Da kam mir gleich der Gedanke, dass hier ein guter Platz für eine Frittenbude ist“, erzählt Wolff. Diese Idee ließ ihn dann nicht mehr los. Auch als er mehrere Wochen später wieder nach Emmerich kam, stand das Gebäude immer noch leer. Klar, dass er auch die Diskussion um die Außenbestuhlung mitbekommen hatte. Er sprach den Eigentümer Günter Kantehm an und fragte nach, was der von seinem Vorhaben hielt. „Nach einer gewissen Überlegungszeit hat er die Gastronomie an mich verpachtet“, so Wolff.

Seit Oktober wird umgebaut, damit sein „Frittenknaller mit Knallerangeboten“ - so Wolff – bald eröffnen kann. „Wir haben quasi eine komplette Grundsanierung durchgeführt.“ Boden und Wände wurden neu gefliest, eine großzügige Theke mit eingebauter Eismaschine aufgestellt. Auch die Küche wurde komplett erneuert nach modernsten Standards. Im Innenraum werden Stehtische aufgestellt, im Sommer soll die Terrasse vor dem „Frittenknaller“ mit Tischen und Stühlen bestückt werden.

„Wir sind keine ‚normale‘ Pommesbude, sondern eine auf XXL-Niveau“, betont Hayo Wolff. Es gibt keine schnellen Billigprodukte, alles wird frisch zubereitet. „Man bekommt nicht Quantität, sondern Qualität.“ Die Pommes Frites werden frisch aus Kartoffeln zubereitet, die Soßen sind hausgemacht. Da kann der Kunde unter anderem auch Trüffelmayonnaise, Pindasauce oder „Suurvlees“ (Sauerfleisch)-Soße wählen. Im Angebot sind frische Schnitzel mit verschiedenen Soßen und Hamburger, unter anderem als Deluxe- oder „Knaller-Hamburger“.

Auf den Kunden warten Überraschungen, so der „Bärenhapp“ - ein „Ball Gehacktes“ mit Zwiebeln und Pindasoße – oder auch die niederländischen Spezialitäten wie Kroketten, Bitterballen, Nasi- und Bamischeiben. Liebhaber von Eis können sich freuen: Es wird Softeis in verschiedenen Sorten und mit vielen Toppins geben, natürlich auch in Milchshakes. An Getränken gibt es die üblichen Softdrinks und Kaffeevariationen. „Da alles vor Ort zubereitet wird, dauert es etwas länger als in einer Imbissbude“, erklärt Wolff, dem ein erfahrenes Team zur Seite steht. „Ich suche aber noch Mitarbeiter“, sagt er.

Noch gibt es viel zu tun: Die letzte Technik wird installiert, die Geräte müssen eingestellt und überprüft werden, Tapete an die Wände geklebt, die Räumlichkeiten gestaltet und Verschönerungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. „Wir hoffen, dass wir zu Karneval fertig sind“, so Wolff. Und wer den engagierten Feuerwerker kennt, der weiß, dass innerhalb der Gastronomie und zur Eröffnung – der Termin wird offiziell bekannt gegeben - noch einige „knallige Überraschungen“ auf die Gäste warten.

Der Eröffnungstermin soll noch im Februar erfolgen. Voraussichtlich wird der „Frittenknaller“ an der Rheinpromenade (im ehemaligen Empanadas) von Montag bis Freitag von zehn bis zehn Uhr geöffnet sein, am Wochenende bis 23 Uhr.

(Monika Hartjes )