Er schlug die Scheibe ein und löste Alarm aus : Serien-Einbrecher durch Zufall in der Nacht gestellt

Emmerich Hat Kommissar Zufall den Mann ausfindig gemacht, der in den vergangenen Wochen eine Reihe von Einbrüchen in Firmen begangen hat und es dabei immer auf Bargeld absah?

Möglich ist das. Sonntagnacht jedenfalls gegen 01.55 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruch in eine Firma an der Max-Planck-Straße. Nachdem der Einbrecher die Scheibe zum Bürogebäude eingeschlagen hatte und durch das Fenster in das Büro geklettert war, löste er einen Alarm aus.

Zusammen mit dem Zeugen konnte die Polizei den Einbrecher auf der Heisenberg Straße stellen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Emmerich. In einer Tasche des Täters konnte die Polizei Beute aus der Firma an der Max-Planck-Straße auffinden. Es ist nicht auszuschließen, dass der 30-Jährige auch für weitere Taten in Emmerich in Frage kommt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Er wurde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt.